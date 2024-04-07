Оренбург, 7 апреля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков предложил временно запретить продажу алкоголя в районах подтоплений в Оренбургской области и не допустить рост цен на продукты.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Важно рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя», — заявил он на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Он также отметил, что важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы.

Ранее, 7 апреля, глава МЧС России по поручению президента Владимира Путина прибыл в Орск, пострадавший в результате прорыва дамбы из-за паводка. Куренков сразу поехал в пострадавшие от паводка районы города.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу, после чего в городе начали эвакуацию с подтопленных территорий и развернули пункты временного размещения. В пострадавшем от паводка городе Орске погибли четыре человека. Чрезвычайной ситуации с паводками в Оренбургской области придали федеральный статус.

По данным правительства области, свыше 6,6 тыс. жилых домов находятся в зоне затопления в Орске. В регионе развернули 11 пунктов временного размещения, которые смогут принять 8087 человек. Дополнительно в готовности находятся 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек.

Мэр Сергей Салмин днём 6 апреля заявил, что вода поднялась до уровня 855 см. За сутки уровень реки Урал у Оренбурга поднялся на 28 сантиметров. По состоянию на 9 утра 7 апреля подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок стал самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений.

Из затопленного питомника «Оренбургские хаски» 7 апреля эвакуировали 40 собак.