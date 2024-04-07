Москва, 7 апреля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В России появится новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности, сообщили 7 апреля в пресс-службе правительства.

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

«Установить профессиональный праздник — День работника электронной промышленности — и отмечать его в первое воскресенье октября», — следует из постановления, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным.

С инициативой о создании такого праздника в правительство обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Её поддержали участники отрасли.

Как напомнили в правительстве, электронная промышленность является одной из стратегических отраслей российской экономики. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года в России учредили новый профессиональный праздник ― День метростроителя. С 2023 года праздник отмечают 2 октября.

В октябре прошлого года правительство утвердило 22 ноября Днём психолога. В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества, крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране. Учредить новый праздник и отмечать его 22 ноября попросил один из участников II Конгресса молодых учёных и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования.