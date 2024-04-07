Тбилиси, 7 апреля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. В Тбилиси два человека погибли и четверо получили ранения в результате взрыва в тире в магазине «Поле боя», сообщил 7 апреля телеканал Mtavari Arkhi.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным МВД, в результате взрыва, прогремевшего в тире на улице Бочорми, 12, погибли два гражданина и четверо получили ранения. Скорая помощь доставила пострадавших в разные больницы.

В полиции также сообщили, что на место ЧП прибыли правоохранители и пожарные.

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Как сообщало ИА Регнум, в Тбилиси прогремел мощный взрыв на частном стрельбище. На месте взрыва поднялось облако чёрного дыма. Полиция оцепила район.

В МВД Грузии сообщили о том, что есть пострадавшие. Причину взрыва правоохранители не уточняли.