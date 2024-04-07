Владивосток, 7 апреля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Следственные органы завершили расследование уголовного дела о повреждении памятника «Поспеловская батарея», входящего в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке. Об этом 7 апреля сообщили в региональном управлении СК.

Кадр из видео

Дело возбудили в отношении 23-летнего молодого человека и 24-летней девушки.

«[Они] обвиняются в осквернении сооружения в общественном месте ― объекта культурного наследия на острове Русский (ч. 2 ст. 214 УК РФ)», ― уточнили в ведомстве.

Следователи завершили все необходимые действия по делу, также защитники обвиняемых закончили знакомиться с материалами.

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По версии следствия, 3 марта молодые люди из хулиганских побуждений написали краской из аэрозольного баллона надписи романтического содержания на объекте культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости», 1889–1914 гг. на острове Русский.

Как сообщало ИА Регнум, в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина краской из баллончика нарисовал надпись Akosh+Sasha на стене «Поспеловской батареи». Следственный комитет возбудил уголовное дело.

После этого правоохранительные органы задержали двух человек. Мужчина, который оставил надпись на монументе, утверждал, что пишет на обычной стене, а не на памятнике.

Представители правоохранительных органов уточнили, что задержанный является уроженцем Узбекистана. И мужчине, и женщине предъявили обвинения и избрали им меру пресечения в виде запрета определённых действий.