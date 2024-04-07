Оренбург, 7 апреля, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков прибыл в Орск Оренбургской области, пострадавший от масштабного паводка. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

Спецборт МЧС приземлился в аэропорту Орска. Куренков сразу отправился в подтопленные районы города, где лично проконтролирует меры по ликвидации последствий разгула стихии, а также координацию действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Также он посетит пункты временного размещения эвакуированных людей и проведёт совещание.

В Оренбургскую область министр вылетел по поручению президента России Владимира Путина.

Докладывая главе МЧС о текущей ситуации в Орске, замглавы министерства Илья Денисов заявил, что обстановка к утру 7 апреля остаётся сложной.

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Как сообщало ИА Регнум, дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля из-за резкого подъёма уровня воды. Разрушение произошло в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. Вечером 6 апреля МЧС сообщило об очередном прорыве дамбы в Орске.

Более 700 сотрудников МЧС России участвуют в спасательных работах. Для оказания поддержки в работе по эвакуации населения и ликвидации последствий наводнения в город дополнительно прибыли группировки ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России и отряда «Центроспас».

По последним данным, в зоне затопления в Орске находятся свыше 6,6 тыс. жилых домов. В регионе развернули 11 пунктов временного размещения, которые смогут принять 8087 человек. Кроме того, дополнительно в готовности находятся 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек.

В результате паводка без света остались 8,8 тыс. жилых домов на территории Оренбургской области.

В пресс-службе правительства Оренбургской области 7 апреля заявили, что паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию.