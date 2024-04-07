Уфа, 7 апреля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. В Уфе вспыхнул крупный пожар, сообщили в МЧС Башкирии.

Светлана Садыкова/РИА Новости

«Пожарные тушат крупный пожар в микрорайоне Сипайлово», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на Чудской улице загорелись кубовые пластиковые ёмкости на площади 200 квадратных метров.

К тушению привлекли 21 огнеборца, задействовали 10 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 апреля в городе Нурлат в Татарстане вспыхнул пожар. После взрыва газовоздушной смеси произошло возгорание четырёх квартир на первом и втором этажах двухэтажного многоквартирного дома. Там проживают 22 человека. Площадь возгорания составила 80 кв. метров, при взрыве разрушились наружные стены дома. Сообщалось об одном погибшем и двоих раненых. Утром 7 апреля спасатели МЧС полностью ликвидировали пожар.