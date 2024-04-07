Киев, 7 апреля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский начал служебную проверку после попытки вручения повестки одному из украинских журналистов. Главком ВСУ написал об этом 7 апреля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, украинская армия осуждает любые нарушения со стороны военных должностных лиц.

«По материалам, опубликованным «Следствие. Инфо», мною определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку», — отметил Сырский.

Главком ВСУ уточнил, что по результатам служебной проверки примут соответствующие решения.

Украинское издание «Следствие. Инфо» 6 апреля сообщило, что украинскому журналисту Евгению Шульгату по указанию главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка могли вручить повестку. До этого журналист опубликовал расследование об элитной собственности этого сотрудника спецслужбы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 апреля депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов рассказал, что отказавшихся идти в украинскую армию жителей Николаевской области отправляют в колонию №83, где сотрудники украинских военкоматов избивают их и унижают, угрожая расправой над семьями. Депутат уточнил, что в ряды ВСУ в основном призывают жителей южных областей из сельской местности.

Украинское издание «Страна. ua» 7 апреля сообщило о намерении киевских властей включить в реестр военнообязанных и мужчин, и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Журналисты издания отметили, что об этом свидетельствует один из пунктов указа главы киевского режима Владимира Зеленского.

Днём 6 апреля украинец с ножом напал на сотрудников военкомата в Киеве, которые остановили его на улице. Напавшего задержали прибывшие на место инцидента полицейские.