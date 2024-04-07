Москва, 7 апреля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Китай 8–9 апреля, где проведёт переговоры с главой МИД республики Ван И по ряду «горячих тем», сообщили 7 апреля в российском внешнеполитическом ведомстве.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду «горячих тем» и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — проинформировали дипломаты.

Как уточнили в МИД, стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, G20, АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что уровень отношений с Китаем беспрецедентно высокий. Российский лидер добавил, что российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.

Взаимный товарооборот между Россией и Китаем установил новый рекорд, достигнув $227,7 млрд в 2023 году. По данным Главного таможенного управления Китая, торговый оборот с января по апрель 2023 года увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,148 млрд. Экспорт из Китая вырос на 67,2% (до $33,68 млрд), из России — на 24,8% (до $39,46 млрд). При этом за первые шесть месяцев 2023 года товарооборот между странами превысил $114,547 млрд.