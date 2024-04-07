Оренбург, 7 апреля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Свыше 6,6 тыс. жилых домов находятся в зоне затопления в Орске Оренбургской области. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

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«В районе подтопления находятся 6644 жилых дома», ― уточнили власти.

Также в регионе развернули 11 пунктов временного размещения, которые смогут принять 8087 человек. Кроме того, дополнительно в готовности находятся 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек.

«На всех объектах организовано дежурство медицинских работников, психологов, сотрудников УМВД и Росгвардии», ― заявили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА Регнум, в правительстве Оренбургской области 7 апреля заявили, что паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию.

По данным МЧС, в регионе из-за паводков подтопило более 6,1 тыс. жилых домов и более 9,6 тыс. приусадебных участков. При этом из опасных районов эвакуировали более 4,4 тыс. человек, в том числе свыше 1,1 тыс. детей.

Население Оренбурга предупредили о том, что уровень воды в Урале возле этого населённого пункта может подняться до критической отметки. Мэр города Сергей Салмин днём 6 апреля заявил, что вода поднялась до уровня 855 см. В городе возведут насыпь для защиты от паводка. Власти порекомендовали жителям города покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации.

В Орске вода начала прибывать на площадь Гагарина возле автовокзала, из-за чего пришлось переместить автобусы, предназначенные для эвакуации. Также вода приближается к микрорайону Новый город. На трех улицах — Щорса, Стасова и Краматорской ― объявили эвакуацию жителей. Жителей круглосуточно эвакуируют из зоны подтопления. В спасательных работах в городе задействовали более 700 сотрудников МЧС России.

В Орск прибыл 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков. Министр отправился в те районы города, которые сильнее всего затопило. Планируется посещение пунктов временного размещения и оперативное совещание.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок стал самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений.