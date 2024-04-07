Астана, 7 апреля, 2024, 09:52 — ИА Регнум. В Казахстане в зоне затопления оказались 3686 частных жилых домов, сообщил 7 апреля журналистам начальник департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Казахстана Кахарман Оразалин.

МЧС РК

Он сообщил, что в зоне подтопления также находятся 557 придомовых территорий и 1822 дачных дома. Наводнение коснулось Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей.

«С начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей», — сообщил Оразалин.