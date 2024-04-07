Оренбург, 7 апреля, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Егор Алеев/ТАСС

«По наихудшему сценарию развития паводковой обстановки в Орске, в районе подтопления находятся 6644 жилых дома», ― добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля из-за резкого подъёма уровня воды. Разрушение произошло в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. Вечером 6 апреля МЧС сообщило об очередном прорыве дамбы в Орске.

По данным МЧС, в регионе из-за паводков подтопило более 6,1 тыс. жилых домов и более 9,6 тыс. приусадебных участков. При этом из опасных районов эвакуировали более 4,4 тыс. человек, в том числе свыше 1,1 тыс. детей.

Население Оренбурга предупредили о том, что уровень воды в Урале возле этого населённого пункта может подняться до критической отметки. Мэр города Сергей Салмин днём 6 апреля заявил, что вода поднялась до уровня 855 см. в городе возведут насыпь для защиты от паводка. Власти порекомендовали жителям города покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации.

В Орске вода начала прибывать на площадь Гагарина возле автовокзала, из-за чего пришлось переместить автобусы, предназначенные для эвакуации. Также вода приближается к микрорайону Новый город. На трех улицах — Щорса, Стасова и Краматорской ― объявили эвакуацию жителей. Жителей круглосуточно эвакуируют из зоны подтопления. В спасательных работах в городе задействовали более 700 сотрудников МЧС России.

В Орск прибыл 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков. Министр отправился в те районы города, которые сильнее всего затопило. Планируется посещение пунктов временного размещения и оперативное совещание.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок стал самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений.