Оренбург, 7 апреля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. За последние сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся на 28 сантиметров, в результате чего подтопило свыше 1,3 тыс. домовладений и 1,7 тыс. участков. Об этом 7 апреля сообщила администрация города в Telegram-канале.

РИА Новости

«За сутки Урал у Оренбурга прибавил ещё 28 сантиметров. По состоянию на 9 утра 7 апреля подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений», — проинформировали в городской администрации, уточнив, что паводковая ситуация ухудшается.

Отмечается, что из-за паводка эвакуировали 428 человек, включая 27 детей, в пункте временного размещения находятся шесть человек, включая одного ребёнка. В посёлке Кузнечном и 20 садоводческих некоммерческих товариществах отключено газоснабжение, ещё 43 СНТ остались без света.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля пресс-служба губернатора Оренбургской области предупредила, что в ночь на 7 апреля уровень воды в Урале у Оренбурга может дойти до критической отметки. Отмечалась, что из-за паводка в городе ограничили электроснабжение на ряде улиц. Мэр города Сергей Салмин днём 6 апреля заявил, что вода поднялась до уровня 855 см. В городе возведут насыпь для защиты от паводка.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Это произошло на участке с наибольшей нагрузкой. МЧС России для борьбы с паводками направило передовые отряды.

По информации МЧС, в области в результате паводков подтопило более 6,1 тыс. жилых домов и более 9,6 тыс. приусадебных участков. Из опасных районов эвакуировали более 4,4 тыс. человек, включая свыше 1,1 тыс. детей.

В Орск 7 апреля прибыл глава МЧС России Александр Куренков, который сразу направился в подтопленные районы города. Министр намерен посетить пункты временного размещения и провести оперативное совещание.