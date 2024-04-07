Москва, 7 апреля, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Крупнейшим поставщиков лекарств в Россию в 2023 году стала Индия. Это следует из данных исследования аналитической компании RNC Pharma.

Prabin Ranabhat/Global Look Press

Из этой страны завезли почти 300 млн упаковок препаратов, что на 3% превышает показатель 2022 года. При этом по числу поставок Индия впервые за три года обогнала Германию, которая реализовала на российском рынке почти на 20% меньше лекарств. Количество сократилось до 238,7 млн упаковок.

В топ крупнейших поставщиков также вошли Франция (419,3 млн упаковок, в годовом выражении это на 7,6% больше, чем годом ранее), Венгрия (112,5 млн упаковок, + 11,6%) и Белоруссия (109,8 млн упаковок, + 6,9%), сообщило РБК.

В десятку ключевых поставщиков вошли Италия, Великобритания, Польша, Чехия и Болгария.

Как сообщало ИА Регнум, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил 5 февраля, что на российский рынок продолжают поступать новые зарубежные препараты, которые отечественная фармацевтическая отрасль пока ещё не может заместить.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в России необходимо создать товарные запасы наиболее востребованных лекарств. Он сравнил это с запасом газа для прохождения холодного периода. Заняться формированием определённого резерва глава государства поручил Минпромторгу и Минздраву.

В марте 2023 года он поставил задачу нарастить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

Во время встречи с доверенными лицами 31 января Путин заявил, что Россия уже сама производит 75% жизненно важных лекарств, однако подчеркнул, что этого недостаточно. По его словам, если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать, в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок, производство.

В своём выступлении на Форуме будущих технологий 14 февраля российский лидер заявил, что в 2023 году в России зарегистрировали 530 отечественных лекарств и начали производство некоторых новых видов отечественного медицинского оборудования.

Путин 4 апреля подчеркнул, что Россия может и будет самостоятельно производить все необходимые товары, в том числе лекарства, оборудование и транспорт.