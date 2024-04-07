Токио, 7 апреля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Гонку Гран-при Японии автогонок серии «Формула-1» приостановили на полчаса после аварии, которая произошла на первом круге.

IMAGO/FLORENT GOODEN/Global Look Press

Австралийский пилот команды RB Даниэль Риккьярдо и таиландский гонщик Александер Албон из команды «Уильямс» столкнулись во втором повороте круга, после чего врезались в ограждение.

Оба гонщика сумели самостоятельно покинуть разбитые болиды, однако не смогли продолжить участие в гонке. Её новый старт произошёл через 35 минут, когда трассу привели в порядок.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта нидерландский пилот команды «Ред Булл» автогонок «Формула-1» Макс Ферстаппен сошёл с дистанции на первых кругах Гран-при Австралии. У машины пилота загорелся тормозной диск, и болид задымился. После этого Ферстаппен медленно доехал до боксов и сошёл с дистанции, прервав серию из девяти побед подряд.

Позднее в этот же день испанского пилота команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вызвали к стюардам после аварии британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на Гран-при Австралии. По словам журналистов, причиной аварии британца могло стать раннее торможение Алонсо.