Торонто, Канада, 7 апреля, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отличился голом в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги с командой «Монреаль Кандаиенс».

Jesper Zerman/Global Look Press Остон Мэттьюс

Игра прошла на льду арены «Белл-центр» в Монреале и завершилась в пользу «Мэйпл Лифс» со счётом 2:4.

Таким образом в активе Мэттьюса стало 64 шайбы в нынешнем сезоне, что позволило ему вплотную приблизиться к рекорду российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам за сезон в XXI веке (65 шайб).

В общей сложности Мэттьюс в текущем сезоне набрал 100 (64 шайбы + 36 голевых передач) очков в 75 матчах.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля команда Мэттьюса с российским голкипером Игорем Шестёркиным обыграла команду форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в Матче звёзд НХЛ со счётом 7:4. Мэттьюс в матче забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Шестёркин защищал ворота команды в одном периоде и сумел отразить семь бросков из десяти. Победители турнира получили чеки на 1 млн долларов.