Оренбург, 7 апреля, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Ситуация позволяет уменьшить сброс воды из Ириклинского водохранилища Оренбургской области. Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Денис Паслер.

РИА Новости

«За сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище уменьшился», ― добавил он в Telegram-канале.

Он отметил, что в этой связи власти приняли решение сократить сброс воды на 500 м3/с ― до 1 670 кубометров в секунду.

Как сообщало ИА Регнум, в Орске Оренбургской области после прорыва дамбы жителей круглосуточно эвакуируют из зоны подтопления. Для вывоза людей задействовали спасателей, волонтёров, а также региональные и муниципальные службы. Людей направляют в пункты временного размещения (ПВР) или к родственникам.

Население Оренбурга предупредили о том, что уровень воды в Урале возле этого населённого пункта может подняться до критической отметки. Мэр города Сергей Салмин днём 6 апреля заявил, что вода поднялось до уровня 855 см. в городе возведут насыпь для защиты от паводка. Власти порекомендовали жителям города покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации.

По данным МЧС, в регионе из-за паводков подтопило более 6,1 тыс. жилых домов и более 9,6 тыс. приусадебных участков. При этом из опасных районов эвакуировали более 4,4 тыс. человек, в том числе свыше 1,1 тыс. детей.

В Орске также развернули пункты временного размещения для эвакуированных жителей. Вода начала прибывать на площадь Гагарина возле автовокзала, из-за чего пришлось переместить автобусы, предназначенные для эвакуации. В спасательных работах в городе задействовали более 700 сотрудников МЧС России.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер написал, что паводок стал самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля из-за резкого подъёма уровня воды. Разрушение произошло в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. Вечером 6 апреля МЧС сообщило об очередном прорыве дамбы в Орске.