Оренбург, 7 апреля, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Власти Оренбургской области приняли решение снизить на 500 кубических метров сброс воды из Ириклинского водохранилища, потому что приток воды в него уменьшился. Об этом 7 апреля сообщил глава региона Денис Паслер в Telegram-канале.

Сергей Никифоров/РИА Новости

По словам губернатора, в течение последних суток совокупный приток воды в Ириклинское водохранилище снизился.

«Ситуация позволяет снизить объём сброса воды. Приняли решение сократить его на 500 м³/с», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Орск, пострадавший от масштабного паводка. Министр немедленно поехал в пострадавшие от паводка городские районы. Он также собирается посетить пункты временного размещения эвакуированных людей и провести совещание.

Вечером 5 апреля в результате прорыва насыпной дамбы часть территорий Орска подтопило. В городе начали эвакуацию из районов подтопления и развернули пункты временного размещения.

В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области 7 апреля заявили, что вода начала прибывать на площадь Гагарина у автовокзала в Орске. Из-за этого предназначенные для эвакуации жителей автобусы пришлось переместить к центру развития творчества детей (ЦРТДЮ) «Радость».

Глава МЧС 6 апреля доложил о ситуации в Орске президенту России Владимиру Путину. Глава государства поручил ему срочно отправляться в область для организации работ по помощи людям и ликвидации последствий ЧП.

Позднее в этот же день в пресс-службе МЧС рассказали, что спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие свыше 700 сотрудников ведомства. Уточнялось, что для поддержки в эвакуации населения и ликвидации последствий наводнения дополнительно прибыли группировки ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России и отряда «Центроспас».