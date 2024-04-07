Лондон, 7 апреля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу, чтобы нащупать почву для заморозки конфликта. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Duran высказал британский аналитик Александр Меркурис.

Frederic Kern/Global Look Press Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню

Он считает, что французский министр пытался уговорить Москву смягчить позицию по западному контингенту на Украине и смягчить удары России на Украине. Меркусис пояснил, что французы боятся стать законными целями для ударов Вооружённых сил России на Украине.

«Русские предупреждали, что французы будут целями ударов, и французы этого боятся», — отметил аналитик.

Эксперт добавил, что во Франции видят катастрофичность ситуации на Украине, а также мрачные перспективы украинских военных на поле боя. Поэтому Лекорню пытался понять, получится ли заключить соглашение о заморозке конфликта, отметил аналитик.

Также Меркурис напомнил о позиции президента России Владимира Путина, который назвал «опасными людьми» всех желающих заманить страну на переговоры по заморозке конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, беседа глав военных ведомств России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню состоялась вечером 3 апреля по инициативе французской стороны. Лекорню выразил соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле» и пытался убедить российского коллегу в непричастности к случившемуся Киева и стран Запада.

В ответ на это Шойгу уточнил, что у России есть сведения об украинском следе в теракте, отметив, что надеется на то, что французские спецслужбы к этому непричастны, так как Париж является одним из западных кураторов Киева.

Немецкое издание Der Spiegel 4 апреля написало, что телефонные переговоры Шойгу и Лекорню прошли в «грубом тоне». Авторы материала отметили, что Шойгу предостерёг французского коллегу от отправки французских войск в зону конфликта на Украине, а Париж вскоре после беседы опроверг готовность к переговорам по разрешению конфликта.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон счёл угрозой комментарии российской стороны по итогам телефонного разговора двух министров. По его словам, часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими. Какие именно слова встревожили французского лидера, Макрон не уточнил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Шойгу в ходе переговоров с главой министерства обороны Франции говорил «достойно и по делу». Она также подчеркнула, что после теракта в Подмосковье Россия не будет церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне 2 марта заявил, что победа России в конфликте на Украине приведёт к крупным финансовым потерям для Евросоюза и ЕС должен ставить своей целью добиться поражения России, не вступая в конфликт с ней.