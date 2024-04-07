Владивосток, 7 апреля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Следователи завершили расследование уголовного дела о повреждении памятника «Поспеловская батарея» во Владивостоке, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Кадр из видео

Монумент является частью комплекса «Владивостокская крепость» на острове Русском. Обвиняемыми по делу проходят два человека.

«Следователями СК России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины и 24-летней женщины, которые обвиняются в осквернении сооружения в общественном месте — объекта культурного наследия на острове Русский (ч. 2 ст. 214 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следственные действия по делу уже завершились. Обвиняемые и их защита ознакомились с материалами расследования.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой было заснято, как мужчина краской из баллончика нарисовал надпись Akosh+Sasha на стене «Поспеловской батареи». Следственный комитет возбудил уголовное дело.

После этого правоохранительные органы задержали двух человек. Мужчина, который оставил надпись на монументе, утверждал, что пишет на обычной стене, а не памятнике.

«РИА Новости» со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщало, что задержанный является уроженцем Узбекистана. И мужчине, и женщине предъявили обвинения и избрали им меру пресечения в виде запрета определенных действий.