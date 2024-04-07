Вашингтон, 7 апреля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского могут свергнуть его же военные после истечения срока полномочий. Такое мнение выразил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Риттер пояснил, что отказ от проведения президентских выборов на Украине, которые должны были состояться в марте этого года, кардинально поменял ситуацию в стране.

«Это негативный момент, и <…> мы видим, что как российские, так и украинские военные признают несостоятельность и заблуждения Зеленского. Теперь все чаще звучат разговоры о потенциальном военном перевороте для отстранения Зеленского от власти», — отметил экс-разведчик.

Риттер указал, что на сегодняшний день Украина превратилась в «несостоятельную страну с несостоятельной экономикой, обществом и военной отраслью» и НАТО никак не может повлиять на ситуацию и исправить текущее положение дел.

В настоящее время Украина — это не демократия, а диктатура, управляемая посредством военного положения», — добавил бывший американский разведчик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Зеленский объявил об отмене президентских выборов на Украине, которые должны были состояться 31 марта. По его словам, жители страны не хотят проведения выборов. При этом конституция Украины не содержит нормы, которая позволяла бы отменить президентские выборы.

При этом срок полномочий главы киевского режима истекает 20 мая, и после этой даты Зеленский утратит легитимность.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил 22 марта, что единоличное решение Зеленского не проводить выборы сделает его нелегитимным. Он указал на тот факт, что Москва не раз убеждалась в недоговороспособности киевского режима.

Как сообщил 1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского. Представитель Кремля предложил не забегать вперёд в вопросе о легитимности Зеленского.