Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Эвакуация жителей с подтопленных территорий в Орске Оренбургской области проходит в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

«Эвакуация жителей с подтопленных территорий Орска проводится круглосуточно», — уточнила пресс-служба в своём Telegram-канале.

Отмечается, что для вывоза людей задействовали спасателей, волонтеров, а также региональные и муниципальные службы. Кроме того, для эвакуации населения используется вся необходимая техника, включая плавсредства.

Людей направляют в пункты временного размещения (ПВР) или к родственникам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу. В микрорайоне Старый город и посёлке Никель объявили эвакуацию. В подтопленных районах в целях безопасности отключили энергоснабжение.

Также стало известно, что вода приближается к микрорайону Новый город. В Орск направили дополнительный эшелон сотрудников МЧС. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок в регионе самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений.

7 апреля в область вылетел глава МЧС России Александр Куренков, доложив о ситуации президенту России Владимира Путину. Российский лидер поручил министру на месте организовать работы по помощи людям и ликвидации последствий ЧП.