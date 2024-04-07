Наступивший, 774-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением статьи обозревателя La Nouvelle Tribune (NT) Шарли Хессуна, охарактеризовавшего применение российских гиперзвуковых ракет «Циркон» против объектов в Киеве как стратегический сигнал для Запада.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

Сигнал этот, по словам Хессуна, подчеркивает способность оружия ВС РФ противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны, включая американский зенитный комплекс Patriot.

Также в статье отмечается, что неуловимые для традиционной ПРО «Цирконы» значительно повысили наступательный потенциал российской армии в рамках СВО. При дальности не менее 1500 км применение «Циркона» позволяет ВС России поражать любую точку на территории Украины.

Гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», против которых ни у одной из стран мира нет средств противодействия, продемонстрировали разрушительную эффективность, информировал 3 апреля британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Несколькими днями ранее военный эксперт InfoBRICS Драго Боснич написал, что в НАТО возникла паника после серии ударов российских военных по центрам принятия решений ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад», задействовав беспилотники, уничтожили замаскированные позиции и живую силу противника на купянском направлении.

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От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут, информирует 7 апреля Минобороны РФ.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.