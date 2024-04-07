NT: ракеты «Циркон» стали инструментом сдерживания Запада — 774-й день СВО
Наступивший, 774-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением статьи обозревателя La Nouvelle Tribune (NT) Шарли Хессуна, охарактеризовавшего применение российских гиперзвуковых ракет «Циркон» против объектов в Киеве как стратегический сигнал для Запада.
Сигнал этот, по словам Хессуна, подчеркивает способность оружия ВС РФ противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны, включая американский зенитный комплекс Patriot.
Также в статье отмечается, что неуловимые для традиционной ПРО «Цирконы» значительно повысили наступательный потенциал российской армии в рамках СВО. При дальности не менее 1500 км применение «Циркона» позволяет ВС России поражать любую точку на территории Украины.
Гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», против которых ни у одной из стран мира нет средств противодействия, продемонстрировали разрушительную эффективность, информировал 3 апреля британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Несколькими днями ранее военный эксперт InfoBRICS Драго Боснич написал, что в НАТО возникла паника после серии ударов российских военных по центрам принятия решений ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад», задействовав беспилотники, уничтожили замаскированные позиции и живую силу противника на купянском направлении.
От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут, информирует 7 апреля Минобороны РФ.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.