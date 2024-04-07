Казань, 7 апреля, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Спасатели полностью ликвидировали пожар, который возник после взрыва газа в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане. Об этом 7 апреля сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Пожар в Татарстане полностью ликвидирован», — подтверждается в сообщении ведомства.

Пожар произошел вечером 6 апреля в городе Нурлат в Татарстане. После взрыва газовоздушной смеси произошло возгорание четырёх квартир на первом и втором этажах двухэтажного многоквартирного дома, где зарегистрированы 22 человека. Площадь возгорания составила 80 кв. метров, при взрыве разрушились наружные стены дома.

В результате взрыва и последующего пожара погиб один человек, ещё двое получили травмы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по происшествию в Нурлате возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.