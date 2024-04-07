Лондон, 7 апреля, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Великобритания направила к берегам сектора Газа военный корабль Королевского военно-морского флота для создания нового гуманитарного морского коридора. Об этом 7 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявления британского минобороны.

NASA Сектор Газа

«Ситуация в секторе Газа тяжёлая, перспектива голода реальна. Мы по-прежнему привержены оказанию помощи тем, кто в ней так отчаянно нуждается», — говорится в заявлении главы военного ведомства Дэвида Кэмерона.

Отмечается, что к началу мая совместными усилиями Соединённых Штатов Америки, Кипра и ряда других государств у побережья Газы будет создан временный пирс. Кэмерон пообещал, что Великобритания выделит более 12 миллионов долларов на закупку оборудования и обеспечение логистики для создания морского коридора из Кипра в Газу.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден приказал Пентагону создать временный морской порт на побережье сектора Газа для доставки гуманитарного груза в регион. При этом он пообещал, что в порту не будет американских военных. На следующий день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к инициативе о создании морского гуманитарного коридора присоединились Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Кипр и Объединённые Арабские Эмираты.