Лондон, 7 апреля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Великобритания по-прежнему поддерживает Израиль и его право на самооборону, но конфликт в секторе Газа должен закончиться. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак в день исполнения шести месяцев с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Сегодня исполняется шесть месяцев со дня теракта 7 октября — самого ужасного нападения в истории Израиля… Шесть месяцев спустя раны всё ещё не зажили, семьи по-прежнему скорбят, а ХАМАС по-прежнему удерживает заложников», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте британского правительства 6 апреля.

Сунак подчеркнул, что Великобритания поддерживает Израиль в его противостоянии палестинскому движению ХАМАС, однако в то же время Лондон шокирован числом мирных жителей, погибших в ходе военной операции израильских вооружённых сил в секторе Газа.

«Этот ужасный конфликт должен прекратиться. Заложники должны быть освобождены… Дети Газы нуждаются в немедленной гуманитарной паузе, которая привела бы к долгосрочному устойчивому прекращению огня», — добавил премьер-министр.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 апреля израильские военные обстреляли колонну автомобилей, проезжавших через Дейр-аль-Балах в центральной части сектора Газа. В результате инцидента погибли семь сотрудников благотворительной организации World Central Kitchen, в том числе один гражданин Великобритании.

Позднее глава генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что удар по сектору Газа, приведший к гибели сотрудников WCK, является серьёзной ошибкой, произошедшей в связи с «неправильной идентификацией в очень сложных условиях». 4 апреля официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в ходе брифинга сообщил о завершении расследования этого инцидента и заявил, что ЦАХАЛ взяла на себя полную ответственность за произошедшее.