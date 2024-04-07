Казань, 7 апреля, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили следователи после взрыва газового баллона в городе Нурлате Татарстана. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба СК России по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Уточняется, что по происшествию в Нурлате возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

Взрыв газовоздушной смеси в жилом двухэтажном многоквартирном доме с последующим пожаром произошёл, по предварительным данным, при установке натяжного потолка. В результате взрыва разрушились наружные стены здания, загорелись четыре квартиры на первом и втором этажах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным ГУ МЧС Татарстана, при взрыве и пожаре в жилом доме в Нурлане пострадали три человека, один из них скончался от полученных травм.

На базе средней общеобразовательной школы № 3 подготовили пункт временного размещения жильцов дома. Причины и обстоятельства взрыва газовоздушной смеси устанавливаются.