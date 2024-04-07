Гаага, Нидерланды, 7 апреля, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Экоактивистку из Швеции Грету Тунберг два раза задержали сотрудники полиции на несанкционированной акции протеста против субсидий на ископаемое топливо в Гааге. Об этом 6 апреля сообщил телеканал NOS.

Иван Шилов ИА Регнум Грета Тунберг

Протестующие из организации Extinction Rebellion собирались перекрыть трассу А12, на которой полиция установила ограждение. Автотрасса соединяет Гаагу с другими крупными городами Нидерландов, такими как Амстердам, Роттердам и Утрехт. Когда сотни активистов попытались выйти на шоссе их остановили правоохранители и приготовились применять спецсредства, в том числе водомёт.

После этого протестующие стали блокировать дороги поблизости, а полицейские начали задерживать протестующих. В числе задержанных оказалась и Грета Тунберг. При этом акция протеста продолжалась, несмотря на задержания.

Спустя время шведскую активистку отпустили, и она присоединилась к активистам, которые в знак протеста сидели на пешеходном переходе посреди одной из самых оживлённых улиц Гааги. Там Грету Тунберг задержали во второй раз и посадили в автобус, чтобы увезти подальше от дороги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что шведская активистка Грета Тунберг выступила против действий Израиля в секторе Газа и поддержала призыв «раздавить сионизм». На своей странице в социальной сети она опубликовала фотографию, на которой вместе с ещё несколькими молодыми людьми она держит плакаты с соответствующими лозунгами.

В министерстве образования Израиля в ответ заявили, что упоминания о Грете Тунберг уберут из материалов школьной программы. Позиция активистки по вопросу палестино-израильского конфликта «лишает её права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей», пояснили в израильском ведомстве.