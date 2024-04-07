Рим, 7 апреля, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать дымовые кольца. Фото и видео колец дыма над Этной 6 апреля распространились в социальных сетях и прессе.

Drtrotsky Вулкан Этна

Вулкан Этна расположен на итальянском острове Сицилия и относится к опаснейшим вулканам Земли. При этом он является самым крупным и самым активным вулканом Европы и находится в списке наследия ЮНЕСКО с 2013 года.

Дымовые кольца над вулканом наблюдают достаточно часто, но Этна при этом является рекордсменом по количеству вихревых колец. Однако специалисты-вулканологи утверждают, что Этна побил все свои прежние рекорды, выпустив в небо уже сотни, если не тысячи дымовых колец.

Паровые кольца необычной формы появились благодаря открывшемуся накануне кратеру. Кольца состоят из смеси дыма, пара и газа и образуются благодаря достаточно редкому сочетанию быстрого выброса газа и формы жезла.

Ранее ИА Регнум сообщало об очередном извержении самого высокого в Европе вулкана Этна в ноябре 2023 года. Об этом сообщили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии (INGV). Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана, высота фонтана лавы примерно 4,5 тыс. метров над уровнем моря.