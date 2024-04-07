Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Более 700 сотрудников МЧС России участвуют в спасательных работах в подтопленном Орске в Оренбургской области. Об этом в ночь на 7 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Более 700 спасателей МЧС России помогают жителям Орска круглосуточно», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.

Там отметили, что для оказания поддержки в работе по эвакуации населения и ликвидации последствий наводнения дополнительно прибыли группировки ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России и отряда «Центроспас».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879807" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Более 700 спасателей МЧС России помогают жителям Орска круглосуточно

В субботу вечером, 6 апреля, в МЧС России сообщили, что в Орске произошёл прорыв второй насыпной дамбы.

Как передавало ИА Регнум, дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля. Разрушение произошло в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. МЧС России для борьбы с паводками направило передовые отряды. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Оренбургскую область для организации работ по оказанию помощи людям и ликвидации последствий в зоне подтопления.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что по состоянию на 13:00 мск 6 апреля уровень реки Урал в Оренбургской области поднялся до 855 см. При этом он предупредил, что в ночь на 7 апреля уровень реки может дойти до критической отметки, и призвал жителей региона немедленно покинуть дома, находящиеся в зоне риска подтопления. Губернатор региона Денис Паслер назвал паводок в Орске самым многоводным за всю историю.

Вечером 6 апреля в правительстве Оренбургской области сообщили, что паводок в регионе стал причиной подтопления более 6 тысяч жилых домов. Из опасных районов эвакуировали 4,4 тысячи человек, в том числе 1115 детей.