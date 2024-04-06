Братислава, 7 апреля, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Украине, одержал победу во втором туре президентских выборов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на статистические данные избирательных округов.

Иван Шилов ИА Регнум Словакия

«Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии в субботу, укрепив власть пророссийского премьер-министра Роберто Фицо в стране», — говорится в материале.

По итогам обработки данных на 99,66% избирательных участках, Пеллегрини набрал 53,26% голосов избирателей против 46,73% у прозападного оппозиционного кандидата Ивана Корчока.

Reuters напомнило, что коалиция Фицо, в которую входит партия, возглавляемая Пеллегрини, приостановила поставки словацкого оружия Украине.

Бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок признал своё поражение на выборах президента республики и поздравил Петера Пеллегрини с победой.

Как передавало ИА Регнум, первый тур президентских выборов в Словакии состоялся 23 марта. Тогда лидирующую позицию занимал Иван Корчок, однако из-за того, что кандидаты не смогли заручиться большинством голосов, было принято решение о проведении второго тура.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что при премьер-министре Роберте Фицо Словакия стала одной из самых пророссийских стран Европы, а президентские выборы могут только лишь укрепить эту позицию. Подчёркивалось, что Пеллегрини, который является союзником Фицо, считался фаворитом, выступает за мир в словацком обществе, разделяя позицию нынешнего премьера.