Братислава, 7 апреля, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок признал своё поражение на выборах президента республики и поздравил Петера Пеллегрини с победой. Об этом 7 апреля сообщило Словацкое телевидение со ссылкой на заявление политика.

Salaamikk Иван Корчок

«Позвольте мне поздравить победителя выборов, которым стал Петер Пеллегрини», — сказал он.

Вместе с тем Корчок отметил, что его разочаровали результаты голосования во втором туре выборов. По последним данным, за Пеллегрини отдали свои голоса 53,26% избирателей. Корчок набрал 46,73%. Словацкий президент избирается на пять лет.

Как сообщало ИА Регнум, первый тур президентских выборов в Словакии прошёл 23 марта. Тогда лидирующую позицию занимал Иван Корчок.

Экс-глава МИД Словакии баллотировался как самовыдвиженец, однако его кандидатуру поддерживало большинство прозападных сил. Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини в свою очередь является партнёром по коалиции премьер-министра Роберта Фицо, который вступил в должность в октябре 2023 года.

Полномочия действующей главы государства Зузаны Чапутовой истекают 15 июня. 3 апреля она выразила уверенность в том, что следующий президент Словакии не отправит войска на Украину.