Ходейда, Йемен, 7 апреля, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Судно, проходившее в Красном море в 60 морских милях к юго-западу от йеменского торгового портового города Ходейда, подверглось нападению, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию по морской безопасности Ambrey.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

В Центре координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании (UKMTO) также уведомили о нападении. При этом не уточняется, сообщали ли Abmrey и UKMTO об одном и том же инциденте, поскольку они не указали название судна в своих объявлениях.

«Капитан судна сообщил о том, что рядом с судном были замечены две ракеты. Одна была перехвачена силами коалиции, а вторая упала в воду рядом с судном», — говорится в сообщении, опубликованном на странице UKMTO в социальной сети X.

Отмечается, что судно повреждений не получило, экипаж не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало в южной части Красного моря корабль USS Carney. ВС США сбили шесть беспилотных летательных аппаратов хуситов.