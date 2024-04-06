Ереван, 7 апреля, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Согласия по двум важным пунктам мирного договора не могут достичь Армения и Азербайджан. Об этом 6 апреля заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению Армении.

Иван Шилов ИА Регнум Азербайджан, Армения, конфликт

«Я действительно считаю, что у нас есть историческая возможность добиться долговременного мира на Южном Кавказе. Армения остается приверженной мирной повестке. По многим вопросам мы нашли общий язык. Но по двум важным пунктам сторонам не удается достичь согласия» — указал Мирзоян.

Как уточнил глава МИД Армении, Баку и Ереван не достигли согласия по вопросу взаимного признания территориальной ценности и по открытию коммуникаций. По словам главы МИД Армении, как только армянская сторона ссылается на Алма-Атинскую декларацию и предлагает внести пункт в проект договора, то сталкивается с противодействием Азербайджана.

Мирзоян выразил надежду, что странам удастся в ближайшее время найти взаимопонимание по спорным пунктам договора.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, правительство Азербайджана ищет повод для начала нового военного конфликта. Баку может использовать ситуацию вокруг четырёх сёл, которые перешли под контроль Еревана ещё в 1990-х годах.

18 марта на встрече с жителями Тавушской области Пашинян заявил, что если Ереван не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу приграничных сёл, то «в конце недели» может начаться война.

Азербайджан, в свою очередь, потребовал от Армении вернуть четыре приграничных села, принадлежность которых Баку не подлежит обсуждению.