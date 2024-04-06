Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Вода прибывает на площадь Гагарина возле автовокзала в Орске Оренбургской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Автобусы

Автобусы, предназначенные для эвакуации людей, пришлось переместить к центру развития творчества детей (ЦРТДЮ) «Радость».

«В настоящее время на площадь Гагарина прибывает вода. Автобусы для эвакуации передислоцируются к ЦРТДЮ «Радость», — уточнила пресс-служба в своём Telegram-канале.

Кроме того, из-за высокого уровня воды ограничили движение на перекрёстке улиц Крайняя и Огородная. Жители области помогают властям и спасательным службам с эвакуацией людей и домашних животных с мест, к которым подступает вода.

Также продолжается эвакуация в посёлке Никель.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу. В городе начали эвакуацию с территорий, где наблюдаются подтопления. Кроме того, в Орск направили дополнительный отряд спасателей и развернули 33 пункта временного размещения. Также началась эвакуация в посёлке Никель из-за подмыва дамбы ещё на одном участке.

Глава МЧС РФ Александр Куренков доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину. Российский лидер поручил министру срочно отправляться в регион для организации работ по помощи людям и ликвидации последствий ЧП.

Областное правительство проинформировало, что паводок в Оренбургской области привёл к подтоплению более 6 тыс. жилых домов. Из опасных районов эвакуировали более 4,4 тыс. человек.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок в Орске самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений. Губернатор пообещал, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.