Вашингтон, 7 апреля, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Человеческая цивилизация перестанет существовать через несколько столетий, если не принять необходимых мер. Об этом 6 апреля написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Так бизнесмен ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о возможном конце человечества. Маск считает, что необходимо сохранить требуемый технологический уровень, чтобы дождаться пока Марс не станет полностью пригодным для жизни.

Миллиардер полагает, что это произойдет в течение 20 лет. Кроме того, по мнению Маска, человеческая цивилизация сможет просуществовать ещё миллионы лет, если научится проводить межпланетные и межзвездные полёты.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года Илон Маск призвал человечество объединиться для выполнения общей цели. В пример он привёл программу полётов на Марс. Миллиардер предположил, что в противном случае людской род уничтожит сам себя.

В октябре 2023 Илон Маск допустил, что многоразовый сверхтяжёлый космический корабль Starship может полететь на Марс без экипажа в ближайшие три-четыре года. Предприниматель отметил, что возможность направить космический аппарат к этой планете появляется раз в 26 месяцев, когда орбиты выстраиваются в требуемое положение.

Маск также заявил, что на Марсе нужно создать автономную базу. Для этого необходимо отправить на планету миллион тонн грузов с оборудованием и ресурсами.