Бейрут, 7 апреля, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» сбили в небе над южной территорией Ливана многоцелевой беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил Израиля Hermes 450. Об этом 6 апреля сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление движения.

Al Mayadeen hermes 450

«Исламское сопротивление в Ливане объявило в субботу о сбитом над ливанской территорией беспилотнике типа Hermes 450 израильских оккупационных сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА был сбит при помощи ракеты класса «земля-воздух». По данным телеканала, информацию о сбитом БПЛА также подтвердила израильская сторона, а командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) инициировало расследование произошедшего.

В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что в течение дня 6 апреля израильские истребители нанесли удар по ряду объектов движения «Хезболла» в районах Айта-аш-Шаба, Арнуна и Тай-Харфы на юге Ливана. Также артиллерия Армии обороны Израиля открыла огонь по объектам в Альма-аль-Чебе и Суане.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта израильские вооружённые силы нанесли воздушные удары по городу Баальбеку на востоке Ливана. Позднее в ЦАХАЛ уточнили, что целью атаки стал производственный цех, в котором бойцы шиитской группировки якобы хранили пусковые ракетные установки.