Казань, 6 апреля, 2024, 23:47 — ИА Регнум. После взрыва газовоздушной смеси в жилом доме и последующего пожара в городе Нурлат в Татарстане один человек погиб, ещё два пострадали. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают 40 специалистов и 12 единиц техники. По предварительным данным, в квартире двухэтажного жилого многоквартирного дома взорвался газовый баллон при монтаже подвесных потолков. Спасателям удалось вытащить из-под завалов одного человека, ещё троих эвакуировали из подъезда. Общая площадь возгорания составила 80 кв. метров. Ликвидация открытого горения объявлена в 21:45 мск.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве с последующим возгоранием в жилом двухэтажном многоквартирном доме, в котором зарегистрированы 22 жильца. Отмечалось, что спасателям удалось вытащить из-под завалов одного человека, ещё троих эвакуировали из подъезда.

На базе средней общеобразовательной школы № 3 подготовили пункт временного размещения жильцов дома. Причины и обстоятельства взрыва газовоздушной смеси устанавливаются.