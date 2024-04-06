Тель-Авив, Израиль, 6 апреля, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Автомобиль протаранил толпу протестующих в центре Тель-Авива 6 апреля, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу скорой помощи.

Кадр из видео

В результате происшествия пострадали три человека. Двое из них получили легкие травмы. Ещё один человек находится в состоянии средней степени тяжести. Речь идёт о женщине, которую увезли в больницу на машине скорой помощи.

В полиции рассказали, что водитель автомобиля, врезавшийся в толпу, после этого продолжил движение. Его задержали через несколько минут после случившегося.

Инцидент случился в конце акции протеста, участники которой выступили за скорейшее освобождение заложников в секторе Газа и раскритиковали работу израильского правительства. В ходе демонстрации они блокировали движение по проезжей части.

Это уже не первый подобный случай на демонстрациях в Израиле. В июле автомобиль протаранил толпу протестующих на шоссе неподалёку от города Кфар-Саба в центральной части страны. При наезде пострадали три человека. Акция протеста была посвящена судебной реформе правительства.

В апреле 2023 года в Тель-Авиве машина врезалась в группу пешеходов на городской набережной. В результате инцидента один человек погиб и ещё шестеро получили ранения.