Казань, 6 апреля, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром произошёл в многоквартирном двухэтажном доме в городе Нурлат в Татарстане. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС РФ

Уточняется, что ЧП произошло в жилом доме, расположенном на улице Заводская, 9. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. На месте установлено, что в результате взрыва газовоздушной смеси загорелись четыре квартиры на первом и втором этажах дома. Площадь пожара составила 80 кв. метров, разрушилась часть наружных стен.

Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. Всего в доме зарегистрированы 22 человека. На базе средней общеобразовательной школы № 3 подготовили пункт временного размещения.

Спасателям удалось вытащить из-под завалов одного человека, ещё троих эвакуировали из подъезда. К борьбе с возгоранием привлечены 32 человека и десять единиц техники. Ликвидация открытого горения объявлена в 21:45 мск.

Всего в результате ЧП пострадали два человека. Причины и обстоятельства взрыва газовоздушной смеси устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двухэтажный многоквартирный жилой дом в посёлке Боброво в Архангельской области в ночь на 6 марта полностью сгорел в результате пожара. Пожарным удалось спасти из огня трёх человек, которых передали медикам, а также предотвратить взрыв 50-литрового газового баллона.

3 апреля в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в ангаре с легковоспламеняющейся жидкостью. Его площадь составила 1000 кв. метров. В работах по тушению принимали участие 68 человек и 23 единицы техники.