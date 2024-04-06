ДНР, 6 апреля, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих из-под Артёмовска (ДНР), сообщили журналистам представители группы.

Иван Шилов ИА Регнум

Останки находились возле одного из бывших укрепрайонов ВСУ. По предварительным данным, они лежали там с лета 2022 года. Об этом пишет «РИА Новости».

Речь идёт о 15 целых телах и других останках. По словам одного из членов группы, их предстоит обследовать более тщательно. С останками проведут необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных. Киеву передали тела 94 военнослужащих. В свою очередь в Россию доставили тела 80 человек.

29 марта стало известно, что в РФ возвращены тела ещё 29 российских военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. При этом украинской стороне передали 121 тело.

В конце марта российский разведывательный коптер заснял, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесополосе тела своих погибших военных. Источник в российских силовых структурах рассказал журналистам, что так ВСУ пытаются скрыть потери. Кроме того, Киев не хочет выплачивать компенсации родственникам погибших украинских военнослужащих.