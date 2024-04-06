Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Паводок в Орске в Оренбургской области стал самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале.

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«Очевидно, что паводок-2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения», — указал глава региона.

Паслер отметил, что в настоящее время уделяется большое внимание пунктам временного размещения, куда были эвакуированы граждане из зоны подтопления. Губернатор также пообещал обеспечить эвакуированных всем необходимым и по возможности развернуть дополнительные пункты временного размещения.

«Основные задачи на завтра — обеспечить питьевой водой жителей, стабилизировать снабжение города коммунальными ресурсами», — заключил Паслер.

Как передавало ИА Регнум, дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля. Разрушение произошло в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. МЧС России для борьбы с паводками направило передовые отряды. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Оренбургскую область для организации работ по оказанию помощи людям и ликвидации последствий в зоне подтопления.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что по состоянию на 15:00 по местному времени (13:00 мск) 6 апреля уровень реки Урал поднялся до 855 см. При этом он предупредил, что в ночь на 7 апреля уровень реки может дойти до критической отметки, и призвал жителей региона немедленно покинуть дома, находящиеся в зоне риска подтопления.

Вечером 6 апреля в правительстве Оренбургской области сообщили, что паводок в регионе стал причиной подтопления более 6 тысяч жилых домов. Из опасных районов эвакуировали 4,4 тысячи человек, в том числе 1115 детей.