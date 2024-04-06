Оренбург, 6 апреля, 2024, 22:13 — ИА Регнум. Уровень воды в Урале у Оренбурга ближайшей ночью может подняться до критической отметки, сообщила 6 апреля пресс-служба губернатора Оренбургской области.

Сергей Никифоров / РИА Новости

«В Оренбурге ограничено движение транспорта на дорогах в направлении СНТ, расположенных в пойме Урала и Сакмары», — говорится на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что из-за недопустимого подъёма паводковых вод в городе ограничили электроснабжение на ряде улиц.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин днём 6 апреля заявил, что Урал поднялся до уровня 855 см. Утром администрация города сообщила, что вода поднялась до отметки 828 см, а опасной считается отметка в 930 см.

МЧС России вечером 6 апреля сообщило, что в Оренбургской области из-за паводков подтопило более 6,1 тыс. жилых домов и более 9,6 тыс. приусадебных участков. Из опасных районов вывезли более 4,4 тыс. человек, в том числе свыше 1,1 тыс. детей.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову немедленно отправляться в Оренбургскую область, чтобы организовывать оказание помощи населению.