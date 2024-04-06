* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 6 апреля, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Сбежавший из России комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) поблагодарил украинскую девочку, поддержавшую их с супругой певицей Аллой Пугачёвой за помощь ВСУ. Об этом стало известно 6 апреля.

Кадр из видео

Галкин и Пугачёва оставили комментарии под постом девочки, а юморист подписался на ребёнка в соцсетях.

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Как сообщало ИА Регнум, после начала специальной военной операции Галкин начал публично критиковать Россию. Они вместе с Пугачёвой уехали в Израиль, после обострения палестино-израильского конфликта они перебрались на Кипр.

На концерте в Таллине Галкин сравнил себя с Иисусом Христом. При этом зал был неполный, а непроданные билеты на концерт даже раздавали бесплатно украинским беженцам.

В январе Галкину отказали во въезде в Индонезию, где он собирался выступить с концертом. Также в январе отменили концерты комика в Таиланде. После того как власти Индонезии не пустили шоумена на Бали, он опубликовал пост, в котором сообщил, что готовит концерт в Австралии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после отказа Индонезии комику заявила, что всё больше стран не хотят иметь проблем с такими людьми. Она добавила, что ряд государств осознал, что деньги с таких концертов идут на совершение терактов.

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