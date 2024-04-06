Оренбург, 6 апреля, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Паводок в Оренбургской области стал причиной подтопления более 6 тыс. жилых домов, из опасных районов эвакуировали более 4,4 тыс. человек, сообщило вечером 6 апреля правительство региона в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM

«Всего в регионе в 29 муниципальных образованиях 102 населённых пункта и 9 СНТ оказались подтоплены — 6132 жилых дома, 9643 приусадебных участка. Эвакуировано 4402 человека, в том числе 1115 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за паводковых вод 12 населённых пунктов столкнулись с перебоями электроснабжения, из которых семь снабжают электроэнергией за счёт использования резервных источников, а пять будут вынуждены оставаться без света до стабилизации обстановки. 153 населённых пункта из-за подтопления оказались отрезаны от внешнего мира.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 апреля в Орске Оренбургской области прорвало насыпную дамбу. МЧС России направило в город дополнительный отряд спасателей. Для эвакуированных жителей развернули 33 пункта временного размещения на 23 тыс. человек.

Глава МЧС России Александр Куренков 6 апреля доложил о ситуации в Оренбуржье президенту Владимиру Путину. Российский лидер поручил министру срочно отправляться в регион, чтобы организовывать там работы по помощи людям и ликвидации последствий ЧП.

Вечером накануне в Орске прорвало дамбу. Правительство Оренбургской области заявило, что вода в Урале поднялась до отметки 9,6 м, что происходит раз в 100 лет. Отмечается, что дамбу проектировали для удержания воды при подъёме реки на 5,5 м.