Брюссель, 7 апреля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Евросоюз рискует не просто получить дополнительные издержки, но и осложнить взаимоотношения со странами Азии, если пойдёт на запрет транзитных авиарейсов для России и Белоруссии. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров.

Сергей Корсун ИА Регнум

Эксперт напомнил, что сейчас самолеты российских авиалиний и так не летают в страны ЕС, это ограничение ввели ещё в 2022 году. Россия в ответ запретила полёты европейских авиакомпаний над своей территорией. Причём для Европы этот ответный шаг Москвы стал более болезненным, поскольку привёл к частичной потере авиасообщения с Юго-Восточной Азией.

«Там были колоссальные пассажиро — и грузопотоки. Но сейчас территорию России для полётов транзитом в Евросоюз продолжают использовать азиатские авиакомпании, которые прекрасно этой ситуацией пользуются», — рассказал эксперт.

Европа уже действительно понесла существенные потери из-за взаимных с Россией санкций в авиационной сфере. Дополнительные издержки в случае запрета на перелёты ещё и азиатских компаний европейским странам ни к чему, заметил Гусаров. Но как показала двухлетняя практика политического противостояния, Евросоюз в принятии антироссийских ограничений вполне может руководствоваться именно логикой конфронтации, а не собственными интересами.

Однако если допустить, что возьмёт верх нерациональная логика и Европа в очередной раз «выстрелит себе в ногу», то это, в свою очередь, пагубно скажется на её взаимоотношениях со странами Азии, указал эксперт. А это уже совсем другой масштаб проблемы.

«Такое решение спровоцирует конфликт Евросоюза уже не с Россией. Ладно, Россия потеряет какие-то «пролётные» деньги. Но колоссальный ущерб получат азиатские авиакомпании. Их реакция будет очень, очень, очень негативная. Так что всё-таки хочется надеяться, что европейцы на такое не пойдут. Тем более, что у них было уже два года, чтобы перекрыть такую возможность», — объяснил Гусаров.

Запрет на авиационный транзит для России и Белоруссии предложил ввести премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. С этим заявлением он выступил 5 апреля в эфире украинского телевидения. Чиновник пояснил, что идея состоит в перекрытии возможности использовать небо ЕС для бизнесменов и туристов из России.

Шмыгаль добавил, что закрытие воздушного пространства «доставит дискомфорт» Москве и приведёт к усложнению и удорожанию логистики. Он подчеркнул, что киевский режим будет работать по этому вопросу с Еврокомиссией, настаивая на таких санкциях. В частности, Литва, Латвия и Эстония, по его мнению, поддержат инициативу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЕС, США, Канада, Норвегия и ряд других стран закрыли воздушное пространство в 2022 году для российских авиакомпаний. Россия ответила зеркально.

В августе 2023 года сообщалось, что три борта российских авиалиний, летя над нейтральными водами, были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии вопреки запрету. Самолётам пришлось войти в закрытое для России воздушное пространство стран ЕС из-за грозы. Разрешение на пролёт дали из-за опасных погодных условий.

В декабре 2023 года российский пассажирский борт, выполнявший полёт по рейсу Москва — Варадеро, был вынужден вернуться в столицу из-за плохого самочувствия одного из пассажиров: экстренную посадку в своём аэропорту не разрешила Норвегия. По мнению сенатора Ольги Ковитиди, норвежские власти тем самым пренебрегли правом человека на жизнь.

А в конце марта нынешнего года турецкой авиакомпании Southwind Airlines закрыли доступ к полётам в воздушном пространстве Евросоюза за якобы имеющиеся связи с Россией.