Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 20:46 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области из-за паводков произошёл очередной прорыв дамбы, сообщило вечером 6 апреля МЧС в официальном Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Орске произошел прорыв второй насыпной дамбы. Наращивание сил и средств в районе возможного затопления МЧС России произвело заблаговременно. Эвакуация продолжается», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в пункты временного размещения (ПВР) доставили около 300 человек. С местными жителями начали работать психологи министерства.

Сообщается, что в город из Кировской области выехала дополнительная аэромобильная группа спасателей из 50 человек. С ними также отправили 12 единиц спецтехники.

Мэр Орска Василий Козупица сообщил о ещё одном прорыве дамбы в районе улицы Борисоглебского. Он заявил, что в этой части города стремительно прибывает вода, и призвал население к эвакуации.

После первого прорыва 5 апреля эвакуировали 1121 человека. Людей развозят из подтопленных районов к родственникам или в ПВР.

Президент России Владимир Путин 6 апреля поручил главе МЧС Александру Куренкову немедленно вылететь в Оренбургскую область. Министр также доложил главе государства о ситуации в регионе.