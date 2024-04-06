Кишинёв, 6 апреля, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан считает провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье. Об этом он заявил 6 апреля журналистам.

Министерство внутренних дел Республики Молдова

«Но давайте обратим внимание на реакцию общества, которое уже устойчиво и понимает реальность», — добавил он.

Речан также бездоказательно обвинил Россию в том, что она якобы поддержала эту провокацию для создания беспокойства в молдавском обществе.

Как сообщало ИА Регнум, дрон-камикадзе 5 апреля атаковал радиолокационную станцию в воинской части в Рыбницком районе Приднестровья, находящуюся в шести километрах от украинской границы. Станция получила незначительные повреждения, никто не пострадал.

Следственный комитет республики возбудил в связи инцидентом уголовное дело по статье «Диверсия». Следователи начали расследование, обломки дрона направили на экспертизу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 апреля заявила, что Москва расценивает атаку дрона в Приднестровье как провокацию с целью обострить ситуацию в регионе. Она назвала происшествие безрассудной акцией и призвала к её тщательному расследованию.