Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Прорыв дамбы произошёл в районе улицы Борисоглебского в Орске. Как сообщил 6 апреля мэр города Василий Козупица, вода стремительно начала поступать в город.

Егор Алеев/ ТАСС

Он призвал местных жителей не медлить с эвакуацией во избежание больших проблем. В частности, очередной прорыв коснулся посёлка Никель, Строителей и Рабочего посёлка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879770" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Произошёл прорыв, сначала перетекание, а потом прорыв в районе улицы Богрисоглебского, и вода стремительно поступает в эту часть города. Прошу эвакуироваться своевременно», — заявил Козупица в эфире местных СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске произошёл прорыв дамбы. Предварительно об угрозе прорыва предупреждали городские власти. Пресс-служба прокуратуры региона заявила, что дамбу прорвало из-за не вовремя принятых мер по её содержанию. По информации правительства, дамба разрушилась в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой.

По данным местной администрации, в зоне подтопления оказались около 11 тыс. человек. Следственный комитет возбудил дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

Порядка двух тысяч человек эвакуировали из зоны затопления в городе Орске. Как заявили в пресс-службе правительства региона, среди эвакуированных есть и те, кто выехал из затопленных районов самостоятельно, и вывезенные спасателями. 320 человек, в том числе 85 детей, приняли в пунктах временного размещения.

При патрулировании территории обнаружили тела двух мужчин, позднее выяснилось, что они умерли не из-за утопления.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для организации работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий в зоне подтопления.