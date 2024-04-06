Москва, 6 апреля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Гагаринский суд Москвы 6 апреля отправил под домашний арест главу «Телеспорт груп»Петра Макаренко по делу о мошенничестве, связанном со спортивными трансляциями.

ТАСС

«В отношении Макаренко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 мая», — сообщил источник «РИА Новости».

По информации агентства, дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Макаренко возбудили из-за «мошеннических действий, связанных с трансляцией спортивных мероприятий». В случае окончательного обвинения Макаренко грозит до 10 лет лишения свободы.

«Телеспорт груп» — один из крупнейших деятелей российского рынка прав на спортивные трансляции. Помимо этого компания работает с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью. Компания активно участвует в развитии отечественного спорта и консультирует по инвестициям в российские и зарубежные спортивные проекты. «Телеспорт груп» реализовала медиаправа на показ зимней Олимпиады 2018 года, турниров UFC, чемпионата Испании по футболу, чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию, спортивной борьбе, Кубка мира по хоккею 2016 года и многих других событий.

С «Телеспорт Груп» неоднократно судился Российский футбольный союз (РФС) из-за договоров по трансляциям. По неофициальным данным СМИ, в марте 2024 года несколько крупных банков приостановили операции по счетам компании по требованию ФНС из-за долгов по налоговым платежам в размере более 115 млн рублей.

С 1990 по 1997 годы Макаренко был коммерческим директором ООО «Контакт», затем гендиректором ЗАО «Интернейшнл спорт маркетинг», с 1999 по 2001 годы — коммерческим директором ООО «Контакт медиа», позднее — гендиректором ЗАО «Телеспорт маркетинг», замгендиректора коммерческого департамента ООО «Российский футбольный союз».