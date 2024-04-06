Москва, 6 апреля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для организации работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий в зоне подтопления, сообщил 6 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев РИА Новости

«Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия», — сообщил ТАСС представитель Кремля.

Как уточнил пресс-секретарь президента, Куренков доложил Путину о положении дел в зоне затопления в Оренбургской области и принимаемых мерах. Также о ситуации в регионе Путина проинформировал губернатор области Денис Паслер.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля МЧС направило передовые отряды для борьбы с паводками в Оренбуржье. На следующий день в Орск по поручению главы МЧС Александра Куренкова вылетел дополнительный эшелон спасателей.

Вечером 5 апреля дамбу на реке Урал в Орске прорвало. Разрушение произошло в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. Дамба была рассчитана на подъём воды в Урале до отметки 5,5 м.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что по состоянию на 15:00 (13:00 мск) 6 апреля уровень реки Урал поднялся до 855 см. По его словам, в ночь на 7 апреля уровень реки Урал в Оренбургской области может дойти до критической отметки. В связи с этим Салмин потребовал от жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления.

Как сообщили в МЧС, после начавшегося наводнения из-за прорыва дамбы в Орске эвакуировали более 1,1 тысячи человек. Вечером 6 апреля в правительстве региона сообщили, что жителей посёлка Никель в Орске начали срочно эвакуировать из-за подмыва дамбы ещё на одном участке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и о халатности.